Compatibilitate zodie FECIOARĂ. Cum sunt relaţiile Fecioarei cu cele 12 zodii

Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia FECIOARA. Aici afli 14 motive pentru care ZODIA FECIOARA este intruchiparea PERFECTIUNII in zodiac!

Compatibilitate zodie FECIOARA – BERBEC

Intimitate – 10%

Berbecul si Fecioara nu sunt facuti sa ajunga in pat. Berbecul se va uita la Fecioara ca la Sfanta Fecioara, casta si abstinenta. In timp ce Berbecul este perceput ca o bruta fara maniere si tact cand vine vorba de sex. Fecioara isi doreste rabdare, stimulare verbala si mult preludiu. Berbecul vrea actiune fara prea multe cuvinte. Relatia dintre ei poate fi acceptabila daca Berbecul este de acord sa vorbeasca mai mult, sau daca Fecioara a fost mult prea dezamagita de relatiile anterioare ca acum sa se transforme intr-un pradator sexual.

Incredere – 70%

In cazul in care isi depasesc dificultatile de natura sexuala, cei doi vor sta impreuna in ciuda pronosticurilor negative. Berbecul trebuie sa ramana onorabil si puternic, in timp ce Fecioara este fidela din fire si nu ii place sa fie mintita. Daca sunt onesti unul cu celalalt, relatia poate fi foarte buna.

Comunicare si intelect – 30%

Berbecul si Fecioara se pot enerva reciproc cu usurinta. Natura impulsiva, agresivitatea si dispozitia spre cearta a Berbecului intra in conflict cu isteria si lamentarile Fecioarei. Berbecul nu vrea sa se schimbe, iar Fecioara va parea o persoana nebuna tipand tot timpul. Singurul lucru bun din aceasta relatie este cooperarea la nivel intelectual, in cazul in care sunt colegi de birou sau parteneri de afaceri. Fiecare va stimula inteligenta celuilalt, se vor sprijini in gasirea unor solutii constructive pentru problemele ce pot aparea.

Valori – 50%

Ambele semne pretuiesc munca si ambitia. De aceea, Fecioara si Berbecul pot fi buni colegi sau parteneri de afaceri. Relatia lor profesionala este una excelenta. Altfel, nu au foarte multe lucruri in comun. Fecioara apreciaza inteligenta, in timp ce Berbecul crede ca succesul nu are nicio legatura ea.

Activitati – 70%

Gratie naturii mutabile si a grijii constante pentru sanatate, Fecioara poate fi un partener bun pentru activul Berbec. Cei doi pot merge sa alerge impreuna, sa se plimbe prin padure, sa faca sex, pentru ca este sanatos. Problema apare cand acest gen de relatie o sperie pe precauta Fecioara si il plictiseste pe energicul Berbec.

Total – 42%

Ca sa reziste relatia dintre un Berbec si o Fecioara , ambii trebuie sa se schimbe. Fecioara ar trebui sa imprumute din energia Berbecului, in timp ce Berbecul ar trebui sa invete organizarea Fecioarei. De asemenea, ambii trebuie sa aiba abilitatea de a se relaxa si de a se distra impreuna.

Compatibilitate zodie FECIOARA – TAUR

Intimitate – 85%

Relatia sexuala dintre un Taur si o Fecioara poate fi destul de emotionanta. Partenerul Fecioara este, de obicei, timid in a-si arata sexualitatea, iar Taurul apare ca un erou salvator, eliberand Fecioara de inhibitii. Taurul are darul de a-si relaxa partenerul, acordandu-i suficienta atentie si facand totul ca sa-l satisfaca. Pentru Fecioara, acest lucru pare aproape ireal, deoarece el are asteptari pesimiste cand vine vorba de sex. Aceasta este o combinatie ideala de parteneri pentru primele experiente sexuale, deoarece Fecioara poate intra in lumea sexualitatii in modul cel mai bland posibil.

Problema ar putea aparea din cauza naturii Fecioarei si a nevoii ei de a intra in detaliu si de a analiza totul. Nu numai ca poate deteriora spontaneitatea vietii lor sexuale, dar poate afecta si stima de sine a Taurului prin gasirea de defecte la orice pas.

Incredere – 75%

Fecioara nu are incredere in nimeni cu usurinta. Nu ii este simplu sa se deschida in fata unei plaje mari de posibilitati. Taurul este mult mai relaxat si acorda o importanta atat de mare frumusetii sexului, incat, daca Fecioara nu se simte in elementul ei cu partenerul Taur, niciunul dintre ei nu va avea incredere in celalalt. Ceea ce va afecta profund relatia lor.

Comunicare si intelect – 90%

Puterea intelectuala a Fecioarei este exact ceea ce Taurul are nevoie pentru a intelege mai bine ce se intampla in jurul sau. Se spune adesea ca Taurul poate fi cu adevarat incapatanat si se vorbeste greu cu el, dar o Fecioara va gasi intotdeauna abordarea pentru a-si explica punctul de vedere. Ca doua semne de Pamantului, ambii pot sa fie prea rigizi pentru a accepta punctul de vedere al celuilalt, dar in cele mai multe cazuri, intelectul Fecioarei si sensibilitatea Taurului ii pot ajuta sa gaseasca o limba pe care ambii o inteleg, indiferent de situatie.

Valori – 50%

Ei nu apreciaza fix aceleasi lucruri, dar vor fi in regula atata timp cat partea feminina a Taurului este respectata. Din moment ce Venus reprezinta toate valorile, Fecioara ar putea sa-i arate Taurului fix ce are el nevoie. Ambele semne vor aprecia natura elementului lor comun, Pamantul: stabilitatea, siguranta, lentoarea. Iar acest lucru ar trebui sa le ofere suficient timp pentru a remedia diferentele si pentru a gasi un teren intermediar.

Activitati – 55%

Taurul poate parea cu adevarat lenes in fata partenerului lor de Fecioara, mai ales atunci cand nu parasesc casa decat daca se indreapta spre un restaurant frumos. Natura lor prea intima o sperie pe Fecioara pana la punctul de „fierbere" si vor avea nevoie rapid de o schimbare de peisaj pentru a nu simti ca vor sta intr-un singur loc pentru totdeauna.

Daca Taurul incearca niste activitatile care respecta obsesia ocazionala a Fecioarei in ceea ce priveste sanatatea, se pot gasi o serie de lucruri pe care sa le faca impreuna si se pot completa foarte bine. Pregatirea unor gustari sanatoase ar fi doar una dintre sugestiile posibile pentru a satisface nevoile amandurora.

Total – 73%

In general, Taurul o va invata pe Fecioara tot ce stie despre dragoste, sensibilitate si sexualitate. Fecioara trebuie sa fie suficient de flexibila pentru a-si aprecia partenerul Taur si pentru a-i oferi o viziune intelectuala asupra lucrurilor. Relatia lor ar putea fi scrisa in stele, numai daca nu sunt prea speriati si prea neincrezatori in celalalt. Daca se indragostesc nebuneste unul de celalalt, ar putea fi o combinatie intre o inima limpede reprezentata de Taur si o minte limpede reprezentata de Fecioara.

