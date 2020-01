Compatibilitate zodie VARSATOR. Cum sunt relatiile cu cele 12 zodii

Compatibilitate zodie VARSATOR – BERBEC

Intimitate – 65%

Atractia sexuala dintre Berbec si Varsator poate fi foarte puternica, dar si foarte stresanta. O relatie intre cei doi ar putea avea success gratie energiei celor doi. Cand ajung la sex se va simti lipsa de emotii. Berbecul este pasional, cald, dar aceasta relatie il poate transforma intr-un vanator sexual lipsit de sentimente. Pe de alta parte, atat Varsatorul, cat si Berbecul isi doresc sa fie iubiti. Daca la inceputul relatiei se vor distra bine impreuna, cu timpul se vor plictisi unul de altul.

Incredere – 85%

Increderea este un capitol important atat pentru Berbec, cat si pentru Varsator. Dar asta nu inseamna ca vor fi fideli partenerului. Mai mult, Varsatorului ii plac relatiile deschise si i se va pare normal sa ii povesteasca Berbecului indiscretia. Ceea ce va contraveni credintelor Berbecului care vrea sa fie unicul. De aici va iesi la iveala un partener Berbec furios, obsedat, gelos si foarte posesiv.

Comunicare si intelect – 90%

Conversatiile dintre Berbec si Pesti pot fi incitante. Berbecul este serios si are nevoie de limite clare. Varsatorul, insa, ii zdruncina luma cu ideile sale, facandu-l sa fie mai deschis si mai receptiv. Varsatorului ii place acest rol de transformator si va incerca sa fie cat se poate de interesant pentru partenerul Berbec. Din cauza firii lor foarte puternice, pot aparea conflicte pe care Varsatorul nu le poate suporta. El isi va construit un zid de protectie care, insa, poate fi doborat cu usurinta la finalul zilei, daca isi iubeste cu adevarat partenerul.

Valori – 30%

Valorile pe care le pretuiesc Berbecul si Varsatorul sunt destul de diferite. Libertatea este primul lucru comun pe care il apreciaza. Cu toate acestea, Berbecul va face tot posibilul sa-i ia Varsatorului libertatea.

Activitati – 99%

Aici vor avea multe lucruri de facut impreuna. Creativitatea Varsatorului il va impulsiona pe Berbec care va zice tot timpul DA. Il va refuza doar daca propune ceva cu totul si cu totul inacceptabil.

Total – 68%

Acestui cuplu ii lipseste tandretea. Nu sunt chiar doua brute, insa se distanteaza relativ usor dupa ce isi consuma pasiunea. Fiecare va fi surprins de individualitatea celuilalt. In cazul in care vor face casa impreuna, cu siguranta vor avea camera de tipat. O vor vizita separat destul de des. Si totusi, se pot intelege de minune daca isi acorda libertatea de care au nevoie.

Compatibilitate zodie VARSATOR – TAUR

Intimitate – 15%

Natura lenta si delicata a Taurului va fi deranjata de natura schimbatoare si neobisnuita a Varsatorului. In cele mai multe cazuri, nici macar nu sunt atrasi unul de celalalt. Cu toate acestea, ei s-ar putea ajuta sa infloreasca, daca lasa deschisa calea unor aventuri sexuale neobisnuite.

Daca tandretea Taurului este proiectata pe distantul si independentul Varsator, motivarea si creativitatea acestuia se vor activa si-l vor energiza. Dar rareori vor ajunge atat de departe, pentru ca par sa caute lucruri diferite intr-o relatie ca sa inceapa una. Taurul ar dori sa aiba un parteneriat sigur, solid, pe cand Varsatorul vrea libertate si lipsa de atasamente de orice natura. Nu este usor pentru ei sa remedieze aceste diferente, pentru ca nu s-ar simti ei insisi intr-o relatie in care isi ignora nevoile primare.

Incredere – 20%

Daca Taurul nu ar fi fost atat de stresat de catre partenerul Varsator, ar fi putut fi deschis si cinstit. Dar Varsatorul nu intelege cu adevarat atitudinea Taurului si, mai ales, teama acestuia ca nu este suficient de bun. Vina si autocritica sunt cele mai dificile trasaturi ale Taurului, iar un Varsator gaseste aceasta atitudine depasita. Cei doi vor sfarsi intr-un cerc de minciuni si neincredere care nu mai pot fi reparate.

Desi pare deschis catre diferente, Varsatorul nu arata Taurului prea multa flexibilitate. Taurul trebuie sa invete sa nu mai gandeasca la consecintele tuturor vorbelor sale, iar Varsatorul trebuie sa renunte la atitudinea lui de a avea dreptate tot timpul. Numai asa, pot construi o relatie bazata pe incredere.

Comunicare si intelect – 10%

Din cauza lipsei de conexiune dintre elementele Pamant si Aer, Taurul si Varsatorul par a nu avea subiecte comune de discutii. Daca Taurul ar intelege nevoia de libertate a Varsatorului, l-ar putea ajuta sa materializeze ceea ce a visat. Dar acest lucru nu se intampla, deoarece Varsatorul rareori vede in Taurul o persoana cu care sa vorbeasca.

Diferentele lor sunt greu de reconciliat, iar cand se indragostesc, fiecare lucru marunt poate deveni o problema enorma si un motiv perfect pentru ca ambii sa se gandeasca la incheierea relatiei. Daca Taurul doreste un gard alb de piatra, Varsatorul vrea un apartament la etajul 67. Daca Taurul doreste compasiune, Varsatorului nu-i pasa de opiniile altora. Daca Taurul doreste sa mearga pe jos, Varsatorul vrea sa cumpere un bilet de avion. Nu vor putea face casa buna impreuna decat daca sunt suficient de flexibili ca sa-si accepte diferentele.

Valori – 1%

In timp ce Taurul pretuieste lucrurile materiale si comportamentul pamantesc, Varsatorul apreciaza libertatea in orice forma. Unul dintre ei vrea sa se aseze, celalalt vrea sa zboare. Nu exista cu adevarat prea multe lucruri pe care le pot face, ci doar sa isi accepte diferentele dintre scopurile si natura lor. Ei pot gasi anumite valori comune doar daca isi pun mintea la lucru in scopul crearii unora.

Activitati – 5%

Pentru o scurta perioada de timp ar putea exista o serie de lucruri frumoase pe care le-ar putea face impreuna. Dupa ce au fost epuizate resursele Taurului, nu mai sunt multe lucruri de facut. Taurul va vizita cu placere un loc ciudat in care nu au mai fost niciodata, dar dupa aceea va dori sa vina acasa si sa aiba o cina pe cinste. Varsatorul nu are aceasta nevoie si vrea sa fie mereu in miscare. Un compromis intre ei este rar intalnit, deoarece satisfactia emotionala pe care partenerul Taur o va primi in schimbul eforturilor lui nu este suficienta.

Total – 11%

Taurul si Varsatorul sunt oameni din doua lumi diferite. Cu toate acestea, exista o asemanare ciudata si o legatura intre conducatorii lor planeteri. Desi sunt multe provocari, aceasta relatie poate avea succes daca se indragostesc profund. Dar se intampla rar, deoarece desi inteleg diversitatea, schimbarea directiei si entuziasmul iubirii, nu se vor intelege reciproc. Taurul are o nevoie excesiva de liniste, iar Varsatorul are nevoie excesiva de aventura. De aceea, de cele mai multe ori, vor merge in directii diferite si vor cauta altceva.

