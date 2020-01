Concedieri masive la un important post de televiziune. Vor fi daţi afară 450 de oameni

În total vor fi tăiate aproximativ 450 de posturi până în anul 2022, după cum anunţă chiar compania britanică. Pe lângă BBC World Service vor fi afectate BBC Radio 5 Live, cât şi numărul de filme produse de Newsnight, ceea ce va afecta producţiile BBC Two.

Noul şef al BBC, Fran Unsworth, spune că se va face totodată translaţia de la transmisiunea tradiţională către difuzarea digitală. Anunţul de miercuri include inclusiv închiderea show-ului Victoria Derbyshire, de la BBC Two.

BBC News are în prezent 6.000 de angajaţi, dintre care 1.700 în afara Marii Britanii. "Cu mare tristeţe vreau să anunţă că vom pierde unele locuri de muncă. Niciodată în cariera mea nu am simţit că BBC este sub o asemenea ameninţare ca astăzi. Trebuie să remodelăm BBC News astfel încât în următorii 5-10 ani vom vom economisi o sumă impresionantă de bani. Am cheltuit prea multe resurse pe linia tradiţională de difuzare şi nu suficiente pentru digital" le-a spus Fran Unsworth.