Articol publicat in: Extern

Confruntări violente, sunt peste 300 de morţi. Rusia ameninţă că se implică în războiul turco-sirian

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Confruntări armate violente aveau loc miercuri între armata lui Bashar al-Assad şi forţele kurde, pe de o parte, şi rebeli sirieni proturci, de cealaltă, în nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensivă, pe care preşedintele american încearcă să o oprească trimiţându-şi în Turcia vicepreşedintele Mike Pence şi şeful diplomaţiei Mike Pompeo, relatează AFP. UPDATE: Armata siriană a preluat controlul asupra mai multor baze militare din nord-estul Siriei abandonate de către forţele americane, a anunţat miercuri televiziunea publică rusă, relatează Reuters. Postul public Rusia-24 a prezentat imagini cu blindate ruse care circulau la Minbej, în nordul Siriei, la o zi după ce Moscova a anunţat că a trimis misiuni de patrulare în regiune. Trump a anunţat că vicepreşedintele Mike Pence şi secretarul de Stat Mike Pompeo se duc miercuri în Turcia pentru a negocia un ”armistiţiu”. Potrivit Casei Albe, Pence urmează să se întâlnească joi, la Ankara, cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care repetă neîncetat că vrea să-şi continue ofensiva împotriva miliţiei siriene kurde Unităţile Protecţiei Poporului (YPG), catalogată drept ”teroristă” de autorităţile turce. Vicepreşedintele american ”va reafirma angajamentul domnului Trump de a menţine sancţiunile economice punitive vizând Turcia atât timp cât nu se găseşte o soluţie”, a anunţat Casa Albă. Erdogan şi-a reiterat refuzul în declaraţii pentru cotidianul Hurriyet. ”Ei ne spun «să declarăm un armistiţiu». Noi nu vom putea niciodată să declarăm un armistiţiu”, le-a spus preşedintele turc unor jurnalişti la bordul avionului cu care se întorcea dintr-o vizită în Azerbaidjan. Lansându-şi la 9 octombrie ofensiva împreună cu trupe auxiliare siriene cu scopul de a îndepărta de la frontieră YPG, Turcia a deschis un nou front în Războiul din Siria, soldat cu peste 370.000 de morţi din 2011. Pentru a contracara ofensiva, forţele kurde au apelat la Damasc, care a desfăşurat trupe în nordul ţării, la Minbej şi Ras al-Ain - unde doi militari ai regimului au fost ucişi marţi seara în tiruri de artilerie ale rebelilor proturci, potrivit Observatorului Sirian al Dreptrurilor Omului (SOHR). Luni, un militar sirian a fost ucis în tiruri similare la Minbej. În şapte zile, 71 de civili, 158 de combatanţi FDS şi 128 de combatanţi proturci au fost ucişi, potrivit SOHR. Ankara a deplâns moartea a şase militari în Siria şi a 20 de civili în tiruri de rachetă provenind din Siria vizând oraşe turce Mai multe ţări intervin militar în Siria, însă militarii americani, care erau prezenţi în nordul Siriei pentru a-i ajuta pe kurzi în lupta împotriva Statului ISalmic (SI) au primit ordinul să plece de la Washington. Ofensiva turcă a provocat un val de proteste internaţionale - Canada s-a alăturat marţi ţărilor care şi-au suspendat vânzarea de armament către Turcia -, iar Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte din nou miercuri. Turcia a dat însă asigurări că îşi continuă operaţiunea ”cu sau fără susţinerea” lumii, denunţând ”târgul murdar” încheiat între forţele kurde şi regimul lui Bashar al-Assad. Obiectivul său afişat este să creeze o ”zonă de securitate” de 32 de kilometri lăţime, de-a lungul frontierei, care ar permite repatrierea unei părţi a celor 3,6 milioane de refugiaţi sirieni instalaţi în Turcia. De la 9 octombrie, forţele turce şi trupele auxiliare siriene - foşti combatanţi rebeli care au luptat odinioară pentru regimul sirian - au preluat controlul asupra unei fâşii de la frontieră de aproape 120 de kilometri. Un oraş-cheie rămâne de cucerit, Ras al-Ain. În noaptea de marţi spre miercuri, raiduri ale aviaţiei turce şi tiruri de artilerie au vizat oraşul, potrivit SOHR. Rusia, zone tampon pentru evitarea războiului Miercuri, ”confruntări violente” la nord de Ain Issa aveau loc între armata siriană şi forţele kurde şi rebeli proturci, potrivit SOHR. Aceste lupte se desfăşurau în apropierea autorstrăzii startegice M4, în sectoare care despart teritoriile aflate sub controlul forţelor kurde şi zine cucerite recent de trupele auxiliare siriene ale Ankarei, a precizat SOHR. Regimul şi Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de forţele kurde, luptă ”împreună”, a declarat pentru AFP directorul SOHR Rami Abdel Rahman. Marele aliat al regimului lui al-Assad, Rusia a subliniat că nu va permite confruntări armate între armatele turc şi siriană. Asemenea lupte ”nu sunt în interesul nimănui şi ar fi inacceptabile”, a declarat emisarul rus pentru Siria Aleksandr Lavrentiev. ”Noi nu vom lăsa lucrurile să ajungă acolo”. Poliţia Militară rusă efectuează ”patrule de-a lungul liniei de contact” între turci şi sirieni, potrivit Moscovei. În declaraţiile sale pentru Hurriyet, Erdogan a minimizat importanţa intrării forţelor siriene în Minbej. ”Pentru mine, intrarea regimului în Minbej nu este o (evoluţie) foarte, foarte negativă. De ce? Pentru că este teritoriul lor”. Ofensiva turcă a provocat exodul a 160.000 de persoane, potrivit ONU. Autorităţile kurde au tras un semnal de alarmă cu privire la încetarea activităşilor ”tuturor” ONG-urilor internaţionale şi retragerii angajaţilor acestora din regiune, în care se află numeroase tabere cu zeci de mii de deplasaţi. ONG-ul Médecins sans frontières (MSF) a anunţat că îşi ”suspendă majoritatea activităţilor şi îşi evacuează tot personalul internaţional”. Agenţiile ONU îşi continuă operaţiunile, în pofida situaţiei periculoase. După ce au anunţat plecarea din nordul Siriei a aproape 1.000 de militari americani, Statele Unite au adoptat sancţiuni vizând miniştri turci, însă încearcă, în acelaşi timp, să-şi salveze alianţa istorică cu Turcia, o ţară membră NATO şi în care se află baze americane strategice. Parisul şi alte capitale europene au anunţat că se tem de fuga jihadiţtilor SI deţinuţi de kurzi, din cauza acestei ofensive turce. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay