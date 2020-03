CORONAVIRUS. Sondaj Bestjobs. De ce se tem angajaţii români

Dintre cei care își simt amenințat locul de muncă în contextul actual, 34,5% s-au declarat foarte îngrijorați, iar 32,6% oarecum îngrijorați, în timp ce restul de 32,9% nu cred că au în acest moment motive să se teamă pentru jobul lor. Peste 43% pun aceste griji pe seama faptului că situația epidemiei de coronavirus ar putea afecta economic compania pentru care lucrează, iar dacă s-ar găsi în situația de a-și căuta un nou job, 45,7% cred că ar găsi greu, iar 20,6% chiar foarte greu în contextul actual.

În schimb, mai bine de jumătate dintre angajatorii chestionați (53,3%) declară că au planuri de continuitate a afacerii în cazul agravării epidemiei de coronavirus în România. De altfel, 60% dintre angajatorii care au participat la sondajul BestJobs afirmă că afacerea lor nu a fost până acum afectată de criza epidemiologică.

Deocamdată, pentru 20% dintre angajatori, principalele efecte ale contextului epidemiologic țin de faptul că angajații se tem să intre în contact direct cu clienții, în special care provin din țările cu risc ridicat. De asemenea, angajatorii au observat și că unii furnizori nu și-au putut onora comenzile din cauza acestei situații (10%) sau că prețurile pentru anumite produse pe care le achiziționează au crescut substanțial (6,6%), iar angajații nu mai pot călători în interes de serviciu în afara țării (6,6%). Peste 46,6% dintre companii spun că au sistat oricum deplasările de serviciu în zonele afectate de virus, iar 20% au anulat evenimente interne sau acțiuni care implică un număr mare de participanți, din dorința de a-și proteja angajații.

Cei mai mulți dintre angajați (43,9%) spun că sunt doar puțin îngrijorați că ar putea contacta coronavirusul și 34,8% afirmă că sunt foarte îngrijorați de o posibilă infecție cu noul virus, în timp ce doar 15,8% dintre respondenți nu sunt deloc îngrijorați. Instaurarea unei carantine totale la nivel național, care ar putea limita sau întrerupe capacitatea de a munci pentru o anumită perioadă, îi face pe mai mult de jumătate dintre angajații români (52,1%) să-și facă griji foarte mari, în timp ce aproape o treime dintre cei chestionați (32,1%) de declară mai puțin îngrijorați.

Un sfert dintre angajați nu au economii nici măcar pentru o lună dacă rămân fără job

Când vine vorba de bani puşi deoparte, în cazul în care și-ar pierde locul de muncă, un sfert (24,9%) dintre angajații care au răspuns sondajului BestJobs nu au deloc economii, în timp ce 21,1% au bani cât să le ajungă să-și acopere cheltuielile de întreținere pentru cel mult trei luni. Aproape 10% dintre respondenți au afirmat că dacă își vor pierde locul de muncă din cauza acestei epidemii au economii care să le permită să trăiască liniștiți până la șase luni, și doar 7,4% au bani puși deoparte pentru pentru cel puțin un an.

Întrebați și despre ce măsuri de precauție și protecție pentru răspândirea virusului a luat compania pentru care lucrează, 47,9% dintre cei chestionați au răspuns că firma a suplimentat materialele sanitare (măști medicale de protecție, dezinfectant de mâini, săpun etc.), 41,9% spun că au primit informații legate de măsurile de igienă și protecție pentru prevenția bolii, iar 40,30% declară că a crescut numărul de igienizări ale spațiului de muncă și mai ales ale spațiilor intens circulate sau zonelor expuse (clanțele ușilor, bare de susținere la scări, lift etc.). De asemenea, mulți angajatori au înlocuit întâlnirile directe de business cu discuții la distanță (telefonice, prin Skype, video calls etc. – 30,7%) și permit angajaților care pot lucra de acasă să facă acest lucru (30,4%).

Ce a schimbat epidemia de COVID-19 în cotidianul angajaților români

În urma izbucnirii crizei coronavirusului, cei mai mulți angajați români (82,8%) au declarat că își spală/dezinfectează mâinile foarte des, 75,9% au răspuns că evită pe cât posibil spațiile publice aglomerate (teatre, restaurante, mall-uri, hypermarket-uri etc.), iar 67,4% evită contactul direct cu alte persoane (strângerea mâinii, îmbrățișările etc.). Totodată, aproape jumătate dintre cei chestionați (49,8%) evită transportul în comun, 42,5% stau acasă dacă se simt bolnavi, iar 13,4% poartă mască de protecție permanent, când sunt în spații publice.

În cazul în care școlile ar fi închise o perioadă mai lungă de timp, 28,4% dintre respondenți nu au cu cine să-și lase copiii în îngrijire, și sunt astfel nevoiți să stea cu ei. Dar dacă transportul public va fi restricționat o perioadă mai lungă de timp, 71,8% dintre angajații care au participat la sondajul BestJobs au cum să ajungă la serviciu.

Sondajul a fost efectuat în perioada 9-16 martie 2020, pe un eșantion de 1.262 de utilizatori de internet și un eșantion de 244 de companii mici, medii și mari din România.