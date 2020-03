Coronavirusul este de fapt o combinaţie între HIV şi SARS. După ultimele studii, cercetătorii se aşteaptă la ce e mai rău

Rezultatele prezentate până acum de cercetătorii chinezi se bazează pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați. "Influența COVID-19 asupra corpului uman este ca o combinație de SARS și SIDA, deoarece dăunează atât plămânilor, cât și sistemului imunitar", spune Peng Zhiyong, directorul unității de terapie intensivă la un spital din Wuhan.

Autoritățile române spun că sunt la curent cu descoperirile cercetătorilor din China. "Luăm în considerare și această observație, cum am luat toate observațiile care au venit de acolo. Vineri am avut o întâlnire cu secretarul I și II de la Ambasada Chinei, unde am discutat situația de la dânșii. Ne-au asigurat că toată experința lor va fi împărtășită în această săptămână într-o audioconferință și faptul că ei ajung, potrivit declarațiilor dânșilor, la zero cazuri noi în această săptămână, urmând să-și trateze doar cazurile vechi, cred că este o experiență care ne poate ajuta", spune Nelu Tătaru, secretar de stat în MAI.