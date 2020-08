Coronavirusul l-a ajuns şi pe cel mai rapid om din lume. Usain Bolt a fost depistat pozitiv, mesajul din carantină al campionului VIDEO

Usain Bolt a împlinit vineri 34 de ani şi a marcat evenimentul printr-o mare petrecere. Deţinătorul recordului mondial la 100 şi 200 metri şi de opt ori medaliat olimpic, acesta şi-a făcut testul pentru Covid-19 şi a intrat la izolare, ca măsură de precauţie, însă ministrul sporturilor din Jamaica a confirmat că acesta a fost testat pentru coronavirus.

Anunţul demnitarului a venit după un clip postat de Usain Bolt pe Twitter, în care sprinterul spunea că aşteaptă rezultatul testului.

Jamaica are 1.413 cazuri de infecţie cu coronavirus şi 16 decese.

Usain Bolt has tested positive for the coronavirus and is self-isolating at his home in Jamaica. pic.twitter.com/x3g5gcj6uC