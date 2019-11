Cozmin Gușă, exclus din PSD, anunţă că o va schimba din funcţie de Viorica Dăncilă

Cozmin Guşă s-a supărat după demiterea din PSD la nici trei săptămâni de la obţinerea carnetuluid e partid. "Decizia lor de azi nu schimbă cu nimic determinarea mea. Proiectul meu este reformarea PSD. Am multe funcții, patron la Realitatea, președintele Federației Române de Judo, geopolitician. Nu vizez vreo funcție, că devin președinte, nu am această preocupare.

Mă voi reînscrie în PSD după ce voi schimba această conducere. PSD nu se poate reforma cu Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă, dacă ar manifesta puțină întelepciune în această perioada în care își doreste sa ia mai multe voturi, ar trebui să fie mai modestă și mai corecta ca să-și prezerve funcția în PSD.

Eu cred că Viorica Dăncilă poate fi președintele Organizației de Femei a PSD", a declarat Cozmin Gușă, marți, la Realitatea PLUS.

Cozmin Guşă, prima reacţie după ce a fost dat afară din PSD, la doar trei săptămâni după ce s-a înscris

Legat de excluderea sa din PSD, decisă de CEx al PSD de marți seară, Cozmin Gușă a spus că le mulțumește celor care au votat împotriva excluderii sale și că astfel sunt șanse pentru reformarea partidului.

„Eu am această convingere că doar fiind foarte corecți și transparenți putem să ajungem la un adevăr. Astăzi au fost 26 din acel CEx. Le mulțumesc. Le mulțumesc și celor care nu au votat pentru mine, ci împotriva mea pentru că au creat un eveniment care poate ajuta la reechilibrarea PSD-ului. România nu-și poate permite azi să nu aibă un partid de stânga major pentru că așa este textura și structura socială și socio-profesională în România. Restul sunt aventuri. Și din acest motiv, pentru că sunt convins că sunt aventuri, m-am inscris in partid in urmă cu trei săptămâni tocmai pentru ca să pot să ajut să ajungă în turul 2 Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, pentru că Barna e o aventură.

Funcția mea în PSD e de Cozmin Gușă. Dacă până acum în viața publică românească n-am avut această posibilitate să am o funcție de Cozmin Gușă ca să am autoritate, înseamnă că am muncit degeaba.

Eu nu vreau nici președinte, nici secretar general, nici președinte de consiliu național, nu vreau nimic. Eu vreau să pot să ajut la reformarea acestui partid, dar nu cu forța, cu spiritul blândeții. Eu am avut un proiect la momentul înscrierii în PSD pe care l-am schițat, și am vorbit despre necesitatea ca PSD, ca partid de stânga, să devină partidul românilor buni. Proiectul e „on going".

Eu aș vrea cu acest partid să reușim în contrabalans la guvernarea de dreapta și sigur, printr-o reformă la PSD, să reechilibrăm, să aducem calmul în viața politică românească. Și să se termine odata cu această răutate! Românii s-au săturat: arestați-l pe ăla, Ghiță bucătarule. Ne-a schimbat si noua comportamentul public... Violenta asta e datorată, sau cauzata, violentei din viata politica românească a unor oameni care au alta agenda, lipsiti de cultura, care au generat aceasta atmosfera extrem de nepotrivita pentru ceea ce am vrea sa construim. Eu mi-am atins scopul, i-am adus lui Viorica Dăncilă in primul tur acele procente ca sa intre in turul 2 și Barna n-a intrat, si doi, am reusit ca USR sa nu devina alternativa pentru 2020. Acolo sunt si oameni de treaba la USR, dar liderii sunt oameni care nu joacă cu România pe tricou", a mai spus Cozmin Gușă.