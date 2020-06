CRAIOVA - BOTOSANI (ora 20:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO în etapa a 3-a din PLAY OFF LIGA 1

CRAIOVA BOTOSANI LIVE STREAM ONLINE VIDEO PLAY OFF LIGA 1. Marcel Bîrsan va arbitra meciul CRAIOVA BOTOSANI, ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Marius Nicoară. Andrei Chivulete este rezervă, iar observator este Marian Salomir. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, marţi, de la ora 20:00, CRAIOVA BOTOSANI LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

CRAIOVA se apropie la patru puncte de liderul CFR Cluj în cazul în care câştigă meciul cu BOTOSANI, chiar înaintea meciului direct de duminică. Cum FCSB a obţinut un singur punct în cele două meciuri jucate după reluarea Ligii 1 şi a rămas la nouă puncte în spatele liderului, CRAIOVA pare să fie singura echipă care îi mai poate pune probleme liderului în acest play-off. BOTOSANI, în schimb, are asigurată prezenţa în Europa League dacă FCSB va câştiga Cupa României, deoarece Astra şi Gaz Metan nu au licenţă pentru Europa.

Echipele probabile la meciul CRAIOVA - BOTOSANI

CRAIOVA: Pigliacelli - Vlădoiu, Acka, Bălașa, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - A. Ivan, Koljic, Mihăilă. Rezerve: L. Popescu - Vătăjelu, Cosic, Ivanov, Qaka, Baiaram, Bărbuț, Gustavo, L. Nițu. Antrenor: Cristiano Bergodi

BOTOSANI: Pap - Haruț, Chindriș, Șeroni, Țigănașu - Florescu, Papa - Ashkovski, H. Keyta, Ofosu - Dugandzic. Rezerve: Hankic - Baxevanos, Patache, Holzmann, Ebenhofer, Hristovski, Carlone, Cîmpanu, Fili. Antrenor: Marius Croitoru.

