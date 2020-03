CRAIOVA - GAZ METAN MEDIAŞ 1-1 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Oltenii vor primul loc în Liga 1

CRAIOVA - GAZ METAN MEDIAŞ LIVE VIDEO ONLŞINE STREAMING. Oltenii lui Corneliu Papură debutează în play-off pe teren propriu cu Gaz Metan. Echipa lui Edi Iordănescu e la prima participare în această fază a Ligii 1, dar nu e ultima în clasamentul play-off-ului. U Craiova a jucat un fotbal total ofensiv de la plecarea lui Victor Piţurcă din Bănie, cu Papură pe bancă, şi s-au aprins din nou speranţele pentru titlu. Totuşi, oltenii au pierdut cu CFR Cluj în ultima partidă din sezonul regulat, 0-2.

De partea cealaltă, Gaz Metan a bătut-o pe Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat, victorie care i-a asigurat biletele pentru prima participare în play-off-ul Ligii 1. Sărbătoarea a fost una mare la Mediaş şi rămâne de văzut dacă elevii lui Edi Iordănescu vor reveni la timp cu picioarele pe pământ.

Craiova - Gaz Metan, echipe de start:

Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, T. Ferreira, Acka, Bancu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – A. Ivan, Koljic, Mihăilă

Rezerve: L. Popescu, Vătăjelu, Mățel, Dielna, Qaka, L. Nițu, A. Popescu

Antrenor: Corneliu Papură

Gaz Metan: Pleșca – Butean, Larie, M. Constantin, Velisar – Droppa, Dropa. R. Popa, Fofana – S. Ciocan, S. Buș, Ely Fernandes

Rezerve: A. Popa, Chamed, Trif, Drăghici, Nielsen, N. Roșu, Cardoso

Antrenor: Edward Iordănescu

Stadion: „Ion Oblemenco”

Arbitru: Horațiu Feșnic / A1: Alexandru Cerei / A2: Mircea Orbuleț

Edi Iordănescu, antrenorul medieșenilor, a vorbit în premieră după calificarea în play-off pentru GSP.ro: „

Dumnezeu ne-a ajutat fiindcă am fost corecți cu munca noastră, iar El ne-a răsplătit. Gaz Metan a meritat, am jucat, am fost pozitivi, am produs rezultate bune. Nimeni nu ne poate contesta. Mi-e greu să fac paralele, comparații, fiecare performanță are magia ei. Este o performanță extraordinară, știu ce înseamnă pentru club, pentru oraș, e cel mai mare rezultat pentru Gaz Metan. Este o bornă, un moment incredibil.

Băieții trebuie lăudați, e meritul lor, dar și al factorilor de conducere de la club și publicului. Situația noastră de insolvență și pierderea a 17 jucători în vară au făcut și mai grea lupta, dar și mai frumoasă. Noi nu aveam impus de club obiectivul de a ajunge în top 6, nimeni nu îndrăznea să se gândească la un asemenea vis”.

În ultima partidă din sezonul regulat, tot în Bănie, U Craiova a învins-o pe Gaz Metan cu 3-1, în prima etapă din 2020. În ultimele cinci partide directe dintre olteni şi ardeleni, Craiova a câştigat de trei ori, Gaz Metan o dată şi o partidă s-a terminat la egalitate.