Poli Iași și Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei cu numărul 25 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.RO și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport.

Cu punctaj maxim în noul an, băieții lui Corneliu Papură vor cu orice preț să câștige în Copou. Moldovenii au început dezastruos sub comanda lui Mircea Rednic, cu două înfrângeri în două meciuri: 1-2 cu Viitorul și 0-1 cu Sepsi OSK. După egalul dintre CFR Cluj și FC Viitorul, Craiova are șansa de a se apropia la trei puncte de liderul campionatului. De partea cealaltă, Poli Iași se află la un punct de Academica Clinceni, penultima clasată.

Echipele probabile:

Poli Iași: Târnovanu - Grădinaru, Klimavicius, Frăsinescu, S. Șerban - Platini, De Iriondo, Passaglia, Chacana - Omoh, Luckassen

Craiova: Pigliacelli - Martic, Cosic, T. Ferreira, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - Bărbuț, Nițu, Mihăilă

Cele două echipe s-au mai întâlnit de șapte ori în Liga 1 pe terenul ieșenilor. Moldovenii s-au impus de trei ori, iar oltenii au câștigat patru jocuri. Nicio partidă nu s-a terminat la egalitate. Pentru Mircea Rednic va fi al cincilea meci împotriva Craiovei. "Puriul" a învins de două ori echipa promovată în Liga 1 în 2014, iar în alte două rânduri s-a văzut învins.

În cursa pentru ultimele trei locuri din play-off au mai rămas numai patru echipe. Singura care nu mai depinde de propriile rezultate este Viitorul lui Gică Hagi!

1. CFR Cluj 49p 25m calificată 2. Craiova 43p 24m calificată 3. FCSB 43p 24m calificată 4. Astra 40p 24m 5. Gaz Metan 40p 25m 6. Viitorul 39p 25m 7. Botoșani 39p 24m

CUM SE CALIFICĂ ASTRA

dacă scoate 3 puncte din cele 2 jocuri;

merge în play-off și cu două înfrângeri, dacă Gaz Metan pierde în ultima etapă.

CUM SE CALIFICĂ VIITORUL

cu victorie în ultima etapă, Gaz Metan să nu câștige meciul din ultima etapă sau Botoșani să nu obțină mai mult de două puncte.

CUM SE CALIFICĂ BOTOȘANI

Moldovenii se califică în play-off cu o victorie;

1 punct e suficient cât timp nu termină la egalitate de puncte doar cu Gaz Metan

CUM SE CALIFICĂ GAZ METAN