Creşterea porcilor în gospodărie, ce se interzice. Petre Daea critică noul ordin al ANSVSA

"Eu abordez intr-o cheie mai pozitiva. Nu-mi place abordarea asta apocaliptica. Sunt aberatii pe care niciunul dintre noi nu le poate intelege, motiv pentru care cei care au facut acest ordin vor purcede imediat la eliminarea acelor prevederi, cum de altmiteri va spun alte doua prevederi: nu mai ai voie sa le dai mancare din productie vegetala decat dupa 30 de zile. De exemplu, daca mama Veta are un dovleac in gradina, trebuie sa-l tină in gradina 30 de zile si dupa sa-l dea de mancare la porc. Eu nu gasesc logica la acest act normativ. Daca nu se respecta ceea ce scrie acolo, crescatorul este sanctionat", a spus Petre Daea la România TV.

Reamintim că ANSVSA a precizat că au existat consultări cu asociațiile de fermieri și asociațiile procesatorilor de carne pentru stabilirea unor reguli de bună practică pentru creșterea animalelor în cauză. Instituția a precizat că această discuție a avut loc pentru diminuarea pagubelor economice cauzate de răspândirea pestei porcine africane în țară.

"Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu interzice și nu limitează creșterea porcinelor în gosposdăriile populației din România. ANSVSA a pus în dezbatere publică, conform procedurii legale, un proiect de ordin prin care se stabilesc reguli minimale de bună practică în creșterea porcinelor, acestea fiind benefice pentru creșterea suinelor în sistem gospodăresc (nonprofesional), dar și pentru dezvoltarea micilor ferme comerciale și a celor industriale.

Propunerile au rolul de a identifica soluțiile optime care să permită crescătorilor de porci, atât din gospodăria populației (sistemul de creștere nonprofesional), cât și din fermele comerciale să continue creșterea suinelor și să diminueze la minimum pagubele economice cauzate de răspândirea virusului pestei porcine africane pe teritoriul României. Până în acest moment, despăgubirile plătite propietarilor de animale afectate din România se ridică la peste 100 de milioane de euro.", a transmis ANSVSA într-un comunicat.

Institutia a venit cu aceste precizări după ce au apărut informații în spațiul public potrivit cărora a emis un set de reguli mai stricte pentru crescătorii de porci printre acestea aflându-se și interzicerea creșterii porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri și societăți agricole vegetale.