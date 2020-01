Crimă surprinsă de camerele de supraveghere. VIDEO şocant

Crim a avut loc în prag de Revelion! Un bărbat a fost ucis de cumnații săi, în Târgu-Jiu sub privirile îngrozite ale oamenilor de pe stradă

Crima a avut loc azi dimineață, în Piața Centrală din Tîrgu-Jiu, unde doi indivizi au înjunghiat un bărbat în spate. Oribilul atac s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale oamenilor care se aflau în zonă la acel moment, bărbatul lăsat să zacă într-o baltă de sânge până la venirea unei echipe de salvare.



Mai mulţi oameni au asistat la oribila scenă şi au povestit cum s-a întâmplat totul. "Eram în piață când s-a întâmplat. Toți oamenii țipau. Nu am văzut când a fost înjunghiat, dar l-am văzut jos, când l-a luat ambulanța. S-a speriat lumea", "Era baltă de sânge aici. Nu am văzut așa ceva în viașa mea. Normal că ne-am speriat toți când am văzut. Nu e normal să se întâmple așa ceva în plină zi, când e atâta lume aici la cumpărături. Tragedie! Criminalul trebuie pedepsit aspru pentru ce a făcut", au declarat câţiva martori de la locul faptei, potrivit Pandurul.ro.

Zeci de rude ale victimei s-au adunat la spitalul unde bărbatul a fost dus pentru a afla detalii despre starea lui de sănătate. Tatăl bărbatului spune că cei doi cumnați nu ar fi avut de ce să se certe.

"Am auzit că i-a dat un pumn și apoi i-a băgat cuțitul în spate. Nu știm în ce stare e. Cumnatul lui a fugit. Ei nu s-au mai certat până acum niciodată. Nu a avut cu el nimic niciodată. El era singur la cumpărături când s-a întâmplat treaba asta. Era la coadă la pește când s-a întâmplat. Cumnatul lui credea că are copilul meu ceva implicare în faptul că l-a lăsat nevasta si a fugit cu unul de la Craiova", a spus tatăl victimei.