Crina Abrudan, TOPLESS la mare. Cum arată soţia lui Gabi Popescu la 42 de ani FOTO

Crina Abrudan s-a întors pe plajele autohtone și a făcut o şedinţă foto provocatoare.

În câteva cadre, fosta prezentatoare TV a uitat că nu are nimic pe sub camașă și s-a pozat în apă în ipostaze incitante pentru fanii virtuali, care au răsplătit-o cu foarte multe like-uri.

Ce face Crina Abrudan în fiecare dimineaţă pentru a fi în formă. Nimeni nu ar fi bănuit asta

Crina Popescu s-a casatorit cu Gabi Popescu in 2017, dar cei doi au o relatie de peste 10 ani. De cand nu mai activeaza in televiziune, Crina Abrudan are mai mult timp de relaxare si tot ce face in fiecare zi de vara este sa stea la soare si sa se bucure de piscina din curtea casei impreuna cu Lana, cainele familiei.