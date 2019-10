Articol publicat in: Justitie

Cristian Pomohaci, bogat şi liber după dosarul de abuz sexual. Ce scrie în ordonanţa de clasare VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cristian Pomohaci, liber şi bogat după ce procurorii Parchetului General au clasat dosarul în care era acuzat că ar fi încercat să întreţină relaţii sexuale cu un adolescent în vârstă de 17 ani. Anchetatorii spun însă că, nu îl pot trage la răspundere pe fostul părinte pentru că, între comiterea faptelor şi depunerea plângerilor a trecut mult prea mult timp. Acum, Pomohaci cântă peste tot în ţară şi încasează bani mulţi din concerte şi spectacole. Foto: spynews.ro Noi date incredibile ies la iveală în cazul fostului preot Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal de pedofilie în urma căruia a fost răspopit. Jurnaliștii de la VICE au intrat în posesia Ordonanței Parchetului General date la sfârșitul anului trecut. Documentul de 43 de pagini, nefăcut public până acum, conține noi detalii, mărturii și indicii despre faptele de care a fost acuzat Cristian Pomohaci.

Cele 43 de pagini ale documentului conturează un portret al fostului preot diferit de imaginea de om al Domnului, clarvăzător, victimă a unor acuzații false, pe care încearcă să și-o reconstruiască după scandal. La percheziția efectuată în mai 2018, oamenii legii au găsit dovezi clare ale pasiunii lui Pomohaci pentru tineri. Printre CD-uri de muzică populară și cărți de rugăciuni, anchetatorii au dat de mai multe agende personale ale fostului preot. Câteva notițe le atrag atenția. Pe o filă scrie “copii din a IX-a Coregrafie” și în dreptul fiecărui nume, o scurtă caracterizare: “Marian – care mi-a tras cu ochiul”, “Dan Ovidiu – insistentul cu cercel în ureche”, “Bogdan – cu cercei în urechi, frumos”. În timpul percheziției, a fost ridicată și o tabletă a fostului preot. Printre link-urile accesate, au găsit și videouri cu conținut pornografic. loading...

