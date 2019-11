Cristian Ţânţăreanu trece prin momente grele. Anunţul trist al medicilor VIDEO

În urmă cu doar 3 ani, Cristian Țânțăreanu a învins cancerul, însă probleme cu sănătatea nu s-au terminat. Țânțăreanu şi-a luxat piciorul în vacanţă la ski, eveniment care i-a afectat foarte mult viața.

Vizibil îmbătrânit, afaceristul își trăiește zilele în conacul său din Corbeanca. Mai în glumă mai în serios afaceristul a declarat că dacă nu respectă indicaţiile medicilor ar putea avea probleme grave.



Celebrul afacerist s-a gândit deja şi la locul său de veci și a mărturist pentru România TV că se pregăteşte pentru ultimul drum la Cimitirul Bellu. "Doctorul a spus că, dacă o să am grijă şi n-o să fac abuzuri, s-ar putea să prind Crăciunul. Sunt bine cu sănătatea, am slăbit 15 kilograme, dar am pus nouă înapoi. Mă pregătesc de ultimul drum de acasă, la Bellu", a declarat omul de afaceri, potrivit România TV. Cristian Tânţăreanu, în vârstă de 75 de ani are o avere evaluată la câteva milioane de euro.