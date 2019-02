Cristian Zărescu, fost jurnalist, a escaladat cel mai înalt munte din cele două Americi. Aconcagua are 6960 de metri VIDEO

Escaladarea celor 6900 de metri ai muntelui a durat mai multe zile, timp în care românii au trebuit să facă faţă vremii capricioase.

"După 16 zile de chin, cu temperaturi de, ziua + 40 iar noaptea - 30, drapelul României flutură acolo unde îi este locul, adică cel mai sus. Aconcagua, cel mai înalt vârf de pe cele două continente americane a fost, din nou, cucerit de români. Nu a fost ușor, dar. . . . . Ce mai contează. Să auzim de bine", a scris Cristian Zărescu pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi China "curăţă" Everestul de trupurile neînsufleţite ale alpiniştilor

Aconcagua, în original în spaniolă, Cerro Aconcagua, se găsește în Argentina și este simultan cel mai înalt munte din ambele Americi, din emisfera sudică și emisfera vestică, precum și cel mai înalt munte din afara Asiei și unul din Cele șapte vârfuri importante ale lumii, fiecare dintre ele fiind cel mai înalt al continentului sau al sub-continentului din care face parte, scrie wikipedia.org.

Parte a lanțului muntos al Anzilor Cordilieri este mărginit de văile Valle de las Vacas la nord și est, respectiv de Valle de los Horcones Inferior la vest și sud. Muntele și împrejmuirile sale fac parte din parcul regional numit Parque provincial Aconcagua. Muntele are a serie de ghețari, dintre care cei mai masivi sunt Ghețarul polonezilor (conform Glaciar de los polacos) și Ghețarul englezilor (conform Glaciar de los inglesos).

Cristian Zărescu este pasionat de munte, alpinism și pescuit. Jurnalistul a urcat vârfuri de peste 2.000 m în România (Munții Făgăraș, Retezat, Bucegi, Ciucaș), iar în 2014 a urcat pe Mont Blanc din Franța, pe ruta Gouter.

Masivul Mont Blanc, la cei 4.810 metri ai săi este o provocare chiar şi pentru cei mai experimentaţi alpinişti. Cristian Zărescu a reuşit să demonstreze însă că, atunci când te ambiţionezi, îşi poţi atinge visul.

"De un an de zile am început să ne pregătim fizic, dar şi să investim în echipamentele de care aveam nevoie. În timpul ascensiunii, timp de două zile am stat blocaţi la 3.500 de metri. Am stat 48 de ore în cort şi am aşteptat un moment prielnic. Şase zile a durat accensiunea şi am reuşit să ajungem pe Monte Blanc, după o ascensiune finală care a durat aproximativ opt ore", povestea jurnalistul la vremea respectivă.