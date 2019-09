Cristiano Ronaldo a dezvăluit ce avere are. Sute de milioane de euro şi o colecţie maşini de lux

În interviul acordat jurnalistului Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a vorbit despre toate aspectele vieții sale: de la tatăl său decedat până la mărimea averii sale. El a dezvăluit că are în conturi aproximativ 500 de milioane de euro, deşi nu este foarte sigur de acest lucru. "Cred că da, sau cel puţin sper. Ar putea să fie chiar mai mult. Nu pot afirma 100%, dar am o sumă consistentă în bancă", a spus Cristiano Ronaldo. Suma nu este chiar departe de estimarea făcută de ziarul britanic The Sun în urmă cu două zile, care scria că averea lui Cristiano Ronaldo s-ar ridica la peste 400 milioane euro. Pe lângă banii din conturi, Ronaldo a dezvăluit că are şi 17 bolizi de lux, între care un Bugatti, două Ferrari, două McLarens şi două Rolls-Royce.

În cadrul aceluiaşi interviu, Ronaldo a izbucnit în lacrimi în momentul în care i-au fost arătate imagini cu tatăl său, pe care nu le mai văzuse niciodată. "Tatăl meu era alcoolic. Nu a fost tatăl visurilor mele. Mi-am dorit, desigur, dar niciodată nu am avut o conversaţie bună. A fost dificil. El n-a văzut niciodată ce am devenit. Nu m-a văzut niciodată când mi-am primit premiile", a mai spus Ronaldo în interviul acordat lui Piers Morgan.