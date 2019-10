Cristina Chiriac, preşedintele CONAF: Antreprenorii au ajuns să fie singurul partid de opoziţie din România

Cristina Chiriac anunţă că mediul antreprenorial ia atitutidine și acționează. "Căutăm împreună soluții, le dezbatem în spațiul public și împreună cu reprezentanții statului dorim să le implementăm pentru a crea valoare adăugată în economie. În viziunea mea, acesta este “Pactul pentru muncă” la care lucrăm și suntem conștienți noi, antreprenorii, că suntem singurul partid de opoziție din această țară!", a mai spus Cristina Chiriac, preşedintele CONAF, coorganizator al conferinţelor PACTUL PENTRU MUNCĂ.



Unitate, acesta este cuvântul care poate duce la evitarea unei crize generale a forţei de muncă în România şi nu numai! Modificarea legislaţiei în domeniul fiscalităţii pentru a putea crește câștigul salarial, luarea unor măsuri fiscal-bugetare care să stimuleze investiţiile, implementarea pe scară largă a unui sistem dual de învătământ calibrat pe nevoile antreprenorilor, atragerea de forţă de muncă din străinatate, dar şi alocarea unui buget mai mare pentru educaţie se numără, de asemenea, printre concluziile şi măsurile propuse şi agreate de reprezentanţi ai guvernului, administraţiei locale, patronate, antreprenori, multinaționale, directori de companii şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul conferințelor PACTUL PENTRU MUNCĂ organizate de CONAF şi FPPG, la Cluj-Napoca, Iaşi și prezentate de Adrian Măniuțiu, fondator EM360.

Franck Neel, preşedintele FPPG, readuce în atenţia opiniei publice importanţa educaţiei şi a pregătirii angajaţilor.



“Fiind proactivi, împreună cu părţile interesate din sfera politică, putem realiza strategii adecvate. Cred cu tărie că cei care reprezintă diferite industrii vor trebui să gasească soluţii şi să se implice mai mult în procesul de căutare şi definire a acestora. Pregatire. Educaţie. Schimb de experientă. Programe de specializare. Planificarea unor programe atractive în sfera profesională”, a susţinut Franck Neel, preşedintele FPPG, coorganizator al conferinţelor PACTUL PENTRU MUNCĂ.



Reprezentanţii guvernului prezenţi la acestă întâlnire sunt de acord că e nevoie de unitate şi, mai ales, de dialog.

“Este o problemă grea a României, mă bucur enorm să văd din ce în ce mai multe patronate care vor să colaboreze cu Ministerul Muncii. Sunt alături de Dvs și susțin inițiative private, îmi doresc un dialog coerent care să conducă la soluții imediate. Aveți în mine și in ministerul pe care îl conduc un partener viabil pentru a creiona modificări legislative care să confere pieței muncii atractivitate și flexibilitate. Felicit CONAF și FPPG pentru inițiativă și vă asigur, în calitate de ministru al muncii, că suntem extrem de interesaţi să colaborăm şi în afara acestui pact, să lucrăm împreună pentru a găsi măsurile legislative necesare.”, a declarat Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiţiei Sociale.

Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene, resort important în susținerea economiei naţionale, susţine şi recunoaşte importanţa PACTULUI PENTRU MUNCĂ, document ce poate scoate România din criza forţei de muncă.



“Nu cred că României îi lipsesc în mod special banii, ci tocmai acest spirit colaborativ şi capacitatea de a vorbi cu statul român pe o singura voce, hai două, dar nu o sută. Până la urmă, statul are nevoie să aibă parteneri puternici cu voci coagulate care să transmită mesaje clare despre ceea ce necesită”, a spus Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene.



În condiţiile în care la 9 milioane de angajaţi în diverse sectoare ale economiei, România are aproape 400.000 de şomeri, este necesară mai mult ca oricand luarea unor decizii cât mai urgente pentru rezolvarea situaţiei crizei forţei de muncă.



“Cu Coaliţia pentru dezvoltarea României am lansat ideea unei strategii naţionale pentru forța de muncă pe termen mediu și lung. Cristina, CONAF e binevenită în această idee de strategie, cu forţa voastră şi cu energia ta şi a tuturor doamnelor, pentru care nu numai că mă bucur că sunt prezente şi active în antreprenoriat, dar cred că de aici vor veni soluţiile pentru România”, a precizat Dragoș Anastasiu, Coaliţia pentru Dezvoltarea României.



Ana Birchall, ministrul Justiţiei, a transmis femeilor antreprenor mesaje de apreciere şi încurajare.

“Faptul că în acesată seară participăm la un eveniment dedicat antreprenorilor şi îndeosebi femeilor antreprenor este o dovadă că în ultimii ani femeile din România au reuşit să înlăture din barierele aflate în calea succesului lor, iar competenţa, dedicarea şi munca le-au fost recunoscute şi apreciate în societate şi de societate”, a declarat Ana Birchall, ministrul Justiţiei.

Studiile şi sondajele prezentate în cadrul dezbaterilor au fost realizate, la solicitarea CONAF şi FPPG, de Asociația de Analiză Decizională şi Strategică (Ocuparea forței de muncă din România în contextul Uniunii Europene) şi de Novel Research (Mediul antreprenorial în România) și au reprezentat punctul de pornire pentru concluziile prezentate în cadrul GALEI ANTREPRENOR ÎN ROMÂNIA, care a avut loc la Bucureşti, la Palatul Regal, în prezența a peste 300 de persoane, urmând a se concretiza într-un Memorandum of Understanding agreat şi susţinut de toţi participanţii la dezbateri. Documentul reprezintă punctul de plecare în negocierea cu factorii de decizie de la cel mai înalt nivel pentru a stabili modalităţile de îmbunataţire a legislaţiei şi, implicit, a condiţiilor de pe piaţa muncii din România.

GALA ANTREPRENOR ÎN ROMÂNIA a fost deschisă cu un recital extraordinar susţinut de soprana Clara Topliceanu în faţa unor invitaţi de seamă, nume importante, antreprenori, reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii naţionale, susţinători ai proiectului PACTUL PENTRU MUNCĂ. Dna. Paula Marilena Pârvănescu – secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat; E.S. Dna. Michele Ramis - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Franceze în România; E.S. Dna. Isabel Rauscher - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Austria în România; Dl. Dragoş Petrescu – secretar general HORA şi-au prezentat punctele de vedere în faţa auditoriului.



Evenimentul s-a încheiat pe acorduri de pian, într-un recital de excepţie susţinut de pianista Mădălina Pașol.