Cristina Pucean, dansatoarea maneliştilor, a dat lovitura! Ce a făcut într-o singură noapte pentru 10.000 de euro VIDEO

Cristina Pucean, renumita dansatoare a maneliștilor, a fost de curând în turneu în Germania, iar într-o singură noapte a reușit să strângă 10.000 de euro. Suma cu care a plecat acasă dansatoarea este cea din dedicații, bani pe care tânăra i-a adunat din vestimentația de spectacol.

TRAGEDIE în familia dansatoarei Cristina Pucean. Nepoţelul ei de doar 2 ani a murit

"Eu nu am dansat până de curând, după ce nepotul meu a murit m-am lăsat o perioadă. Vineri, pe 13 septembrie, am plecat în turneu în Germania. Nepoțelul meu m-a ajutat la bagaj, mi-a spus pa, a zâmbit ca și cum ar face-o pentru ultima oară, iar apoi s-a întâmplat tragedia. Primul apel primit a fost de la cumnata mea. Îmi pare rău că am luat-o pe mama cu mine și că am plecat. Tot nu cred că a murit, cred că e aici. Mi s-a spus prima oară că a luat casa foc, mi-au spus la telefon că cel mic era în casă, apoi eu am început să sun pe rând toți prietenii apropiați. Nimeni nu mi-a spus de el că nu e bine, mi s-a spus că e stabilizat. Până am să ajung acasă am știut că e bine, când am ajuns am făcut un șoc. A fost un chin drumul, nu mai aveam pe cine să sun. Toată lumea m-a mințit că trăiește, ca să nu pățim noi ceva pe drum", a spus Cristina Pucean.