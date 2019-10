Articol publicat in: Sport

CSM BUCURESTI MKS LUBLIN (ora 18:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în LIGA CAMPIONILOR la HANDBAL FEMININ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CSM BUCURESTI MKS LUBLIN LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA CAMPIONILOR HANDBAL FEMININ. CSM BUCURESTI MKS LUBLIN, meci din etapa a 3-a a Grupei B din LIGA CAMPIONILOR la HANDBAL FEMININ, se joacă, sâmbătă, de la ora 18:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CSM BUCURESTI şi MKS LUBLIN mai sunt în grupă cu Rostov Don şi Esbjerg. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 18:00, CSM BUCURESTI MKS LUBLIN LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Sâmbătă, de la ora 18:00, vicecampioana României, CSM Bucuresti, o înfruntă pe campioana Poloniei, MKS Lublin, în Sala Polivalentă din Capitală. Adi Vasile, antrenorul lui CSM BUCURESTI, este conştient de miza jocului cu MKS LUBLIN, dar şi de dificultăţile pe care le pot ridica adversarele. "E un meci în care trebuie să confirmăm celelalte două pe care le-am jucat înainte, din punct de vedere al atitudinii, al prestaţiei. Sper să continuăm în acelaşi mod. Arătăm bine atunci când toată lumea este la capacitate maximă şi când suntem cu motoarele turate", a declarat Adi Vasile înainte de CSM BUCURESTI - MKS LUBLIN. CSM Bucuresti are 3 puncte după primele două meciuri. După ce în prima rundă au câştigat contra lui Esbjerg, bucureştencele au remizat acasă cu Rostov Don, iar acum un test ceva mai accesibil contra polonezelor de la MKS Lublin.

