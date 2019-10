Articol publicat in: Politica

CTP: "Ce a enunţat Ludovic Orban e o dezvoltare a exprimării sintetice a cunoscutului economist, politolog şi filosof Gheorghe Hagi"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe Ludovic Orban, după ce liderul PNL a făcut prima declarație în urma anunțului făcut de Klaus Iohannis. Cristian Tudor Popescu l-a criticat și pe Ludovic Orban, după ce liderul PNL a făcut prima declarație în urma anunțului făcut de Klaus Iohannis. Orban a evitat să menționeze măsurile concrete pe care noul Guvern le va lua în perioada următoare. "Ce a enunțat Ludovic Orban e o dezvoltare a exprimării sintetice a cunoscutului economist, politolog și filosof Gheorghe Hagi – ar fi bine să fie bine ca să nu fie rău, asta e tot. Trebuia să spună: vom începe prin a identifica găurile în care putem să ne rupem gâtul, lăsate de PSD în buget, în diverse agenții, care sunt înțesate de oameni PSD. Cum poți să aplici măsurile astea frumoase de care vorbește dl. Orban când întreg aparatul de stat este înțesat de diverse pile, relații, nepoate, amante, oameni din partid”, a mai spus jurnalistul, care a criticat și decizia USR-PLUS de a nu intra la guvernare.

