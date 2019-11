CTP, desfiinţat după ce a făcut-o ţigancă pe Viorica Dăncilă

"PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom: dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, „dă-mi ceva!”. Eventual, un vot", a scris Cristian Tudor Popescu într-una articol pe Republica.ro.

Alăturarea făcută de CTP i-a atras critici dure atât din partea cititorilor săi, cât şi din partea comunităţii rome.

"CTP manca-ti-as tie forehand-ul ala bengos. Ai vrea sa omori niste tigani cu serviciul, este? Punctul 1. mi se pare usor rasist. Am intalnit si rromi foarte destepti si de treaba in viata asta, dupa cum am vazut si romani mai destepti sau mai prosti", a comentat un cititor la articolul lui CTP.

De asemenea, Gelu Dumincă, sociolog şi membru asumat al comunităţii rome, califică articolul lui CTP drept o "mizerie".