Articol publicat in: Societate

Cui i-a propus Liviu Dragnea şefia TVR, când era la putere

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Costi Mocanu, fostul şef al ProTV, a povestit cum i-a propus Liviu Dragnea, în urmă cu câţiva ani, să preia funcția de director general la TVR. "N-am discutat doar cu Dragnea… Am vorbit și cu alții. Inclusiv de la alte partide. Nu am pus condiții. Poți să condiționezi Parlamentul? Dar le-am spus că, în opinia mea, cadrul legislativ după care se guvernează TVR, ca și Radiodifuziunea Română, este vechi și depășit. Ar trebui schimbat, pentru ca un manager – și aici nu m-am referit neapărat la mine, e vorba de orice manager ar veni! – să poată face treabă. Ca să fie performantă, TVR trebuie să funcționeze după regulile unui post de televiziune privat, listat la bursă. Simplu! Nu este posibil ca TVR să încaseze 100 de milioane de euro pe an de la stat și să înregistreze pierderi! Din ce știu eu, a fost inițiată o lege de modificare a statutului TVR și al Radiodifuziunii. A și trecut de Parlament (n.r. – Legea 41 din 1994 actualizată în 2017)", a relatat Costi Mocanu pentru ProSport. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay