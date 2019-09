Culmea infidelităţii, una dintre cele mai frumoase românce a fost înşelată. Detalii din culisele divorţului

Catrinel Menghia are amintiri nu prea frumoase din scurtul mariaj. "M-am îndrăgostit aşa de el și de situație, avea un copil mic. Mă păcălea pe mine că de fapt fetița stă mai mult cu el că mama nu prea o vrea. Au fost șapte ani frumoşi de căsnicie şi după aceea s-au întamplat nişte lucruri!', a spus Catrinel Menghia, la radio, cu Andreea Esca.

Atunci când și-a dat seama că a fost trădată, Catrinel a luat o decizie radicală și a plecat fără să privească înapoi. „Când am ieşit din casă în noaptea cu pricina am știut că nu am să mă mai întorc. Am aflat că în ultimii doi ani din viață, totul s-a întâmplat printr-un mail spart. Am fost dezamăgită, nu era una, erau multe. S-a întamplat prea repede şi am fost dezamăgită!', a mai spus Catrinel Menghia, care pe vremea aceea avea 26 de ani.