Articol publicat in: Life

Culmea justiţiei: femeie arestată pentru că era prea cicălitoare cu soțul ei

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Valerie Neal, în vârstă de 59 de ani a fost arestată și a petrecut 17 ore în închisoare şi a primit un ordine de restricţie pe o perioadă de doi ani.

O femeie din Marea Britanie a ajuns după gratii, fiind acuzată că "și-a bătut soțul la cap" să facă curățenie în casă. În urma acuzațiilor, femeia a recunoscut că i-a spus bărbatului să facă curat, însă a negat că ar fi comis o infracțiune, potrivit Mirror. Valerie Neal, în vârstă de 59 de ani a fost arestată și a petrecut 17 ore în închisoare. Neal a primit un ordin de restricție de doi ani, înainte ca soțul său să renunțe la caz. "Tot ce i-am cerut a fost să dea cu aspiratorul, să-mi facă o cană cu ceai și să șteargă ușile terasei. Pentru mine, asta nu reprezintă o infracțiune. Am apreciat că aveam o căsnicie bună, dar să mă trateze așa, după toată iubirea pe care i-am oferit-o, a fost devastator", a declarat femeia. La scurt timp după incident, cuplul a divorțat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay