Cultura română este mai săracă de azi. Scriitorul a murit la scurt timp după ce a făcut urări prietenilor pe Facebook

George Mihalcea avea 65 de ani și doar cu câteva ore înainte de tragicul eveniment le ura "la mulți ani" pe Facebook prietenilor care își serbau onomastică.

"Sfântul Vasile cel Mare... Sărbătoriți cu pace și bucurie, atât voi, purtătorii numelui său, cât și cei care vă simțiți aparținători ai credinței creștine! Anul Nou începe atât de frumos cu această sărbătoare!

George Mihalcea

Tomis, 1 Ianuarie 2020", a scris poetul, pe Facebook.



George Mihalcea s-a născut pe 13.03.1954, la Buzău. Absolvent al Colegiului Naţional „Mircea Cel Bătrân"(Constanţa) şi al Academiei Forţelor Terestre (Sibiu); A debutat în revista literară "Tomis" în 1972. Ţinut la index până în 1990, în toamna aceluiaşi an a devenit redactor în presa militară scrisă. În primăvara anului 1991 devine realizator al emisiunilor militare de radio şi televiziune ("Ora armatei" şi "Pro Patria"). În 1998 optează pentru o carieră civilă, ocupând succesiv funcţiile de editor coordonator în departamentul Ştiri al Antenei 1şi redactor şef în departamentul Ştiri la Tele7 abc. Din primăvara anului 2002 este realizator al emisiunii de politică internaţională "Marş forţat" la postul B1 tv. Tot acolo, din aprilie 2005, realizează şi emisiunea "Lumea cărţilor".

Volume publicate: "Numele focului"- colecţia "101 poeme de dragoste" (împreună cu Liviu Vişan, Vasile Ursache, George David şi Laurenţiu Sfinteş), Ed. Militară ,1997 "Galera cu fluturi"(poezie) – Ed. Cogito, 1997 "Sentiment latin/Sentimento latino" – antologie bilingvă româno-italiană (poeţi români - poeţi napoletani), Societatea Scriitorilor Militari, 2004 „Conferinţa de joi" – volum colectiv de studii şi eseuri cu privire la problemele securităţii internaţionale, Ed. M.A.I, 2004 „Securitatea Privată" – volum colectiv, Ed. Detectiv, 2005 În curs de apariţie: „Sacerdot" (poezie) – Ed. Muzeul Literaturii Române

Activitate publicistică: -poezie, proză, eseuri, cronici literare, publicate în mai multe reviste de profil; -câteva zeci de filme documentare şi eseuri cinematografice, materialele obişnuite de radio şi televiziune fiind de ordinul miilor; -numeroase misiuni jurnalistice în străinătate(SUA, Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, Ucraina, etc), corespondent de război în Bosnia-Herţegovina(1997); -aproximativ 300 de cronici literare în emisiunea „Lumea cărţilor";

Premii şi distincţii: -laureat al festivalurilor „Nicolae Labiş" şi „Costeşti-Deva", 1974 -premiul naţional „Virgil Tatomir" pentru documentar artistic de televiziune, 1992 - „The Medal for Military Achievements", US Army, 1995 -premiul juriului la Festivalul Internaţional de Film Militar, Bucureşti 1996 - „NATO Medal for Peace", pentru activitatea desfăşurată în Bosnia-Herţegovina, 1997 -premiul „George Florin Cozma" pentru volumul „Galera cu fluturi", 1997 -emisiunea „Marş Forţat" premiată în repetate rânduri de instituţiile cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale.