Cum a făcut Anamaria Prodan primul milion de dolari. "Vindeam bomboane în Las Vegas" VIDEO

Anamaria Prodan nu s-a ferit niciodată de muncă, deși nu-i lipsea absolut nimic, scrie viva.ro. Anamaria Prodan a povestit cum a plecat în Statele Unite ale Americii cu 100 de dolari și ce afacere și-a făcut cu fostul soț acolo. Anamaria Prodan Reghecampf a pornit de la a vinde bomboane în America, apoi și-au luat un apartament. La vremea respectivă, vedeta și fostul soț și-au deschis un parc auto, unde cumpăra mașini, le recondiționau și apoi le vindeau.

Citeşte şi Anamaria Prodan, moment de bucurie la un an de la moartea mamei sale. Tocmai a făcut anunţul: "Noul membru al familiei!"

Sexy-impresara a spus că în anul 2003 a făcut primul milion de dolari, după ce a vândut două case. La vremea respectivă, Anamaria Prodan era căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu, cu care are două fete.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit.

Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani.

Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003", a declarat Anamaria Prodan.