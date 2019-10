Nicolae Guţă rupe tăcerea după ce a slăbit 40 de kilograme. "Nu am mâncat săptămâni întregi, nu am cancer sau SIDA"

Nicolae Guţă a slăbit 40 de kilograme, iar transformarea a fost atât de subită și de șocantă încât fanii au început să speculeze că ar suferi de o boală cumplită, precum cancer sau SIDA, scrie spynews.ro.

„Am slăbit 40 de kilograme în aproape doi ani. Șmecheria este să nu mănânci, iar eu nu am mâncat săptămâni întregi, stăteam doar cu fresh-uri. Invidioșii pot comenta orice despre actuala mea greutate, eu tot îi iubesc. Înainte de a slăbi, aveam 117 kilograme, acum am 74 de kilograme, însă mai vreau să dau jos vreo 10 kilograme, în următoarea lună. Ia și te gândește logic, dacă aveam cancer sau SIDA, cum au spus unii, acum eram sub pământ, dar nu am", spune Nicolae Guță.