Cum a urcat tanti Viorica "Dealul lui Dumnezeu" la 90 de ani VIDEO

Satul Nucet, Comuna Gornet, Prahova. Suntem pe "Dealul lui Dumnezeu", la 834 m altitudine. Asa l-a numit cel care a ridicat aici o cruce de 37 de metri.

"Aceasta idée mi-a venit după o vizita la Boca. Am ajuns a casa si am avut un vis am vazut o si mi-a incoltit acasta idee", spune DUMITRU BOGDAN, constructor.

Semn divin, sau doar o misiune pe care o avea de dus la indeplinire, Dumitru Bogdan a trecut la treaba. A facut o schita, iar de constructie s-a ocupat tot el, impreuna cu alte ajutoare. Monumentul realizat din lemn are o greutate de o tona si jumatate. Se afla intr-un punct din care se vede si Crucea din Caraiman. Potrivit acestuia, arhitectura şi strutura Crucii din lemn din Gornet pot fi considerate unice, având în vedere că, graţie unor trepte din interior, se poate face ascensiunea până în vârful acestei construcţii, formată din mai multe zeci de piese îmbinate. Pentru stabilitatea ei, construcţia a fost ancorată în trei puncte, iar în jurul acesteia a fost amenajată o alee împrejmuită cu borduri vopsite în culorile drapelului românesc.

Doamna Victoria a urcat cateva sute de metri din sat, sa vada cu ochii ei de aproape mareata cruce de pe Dealul lui Dumnezeu. La fel ca şi doamna Victoria sunt şi alte sateance, unele care se apropie de varsta de 90 de ani, care au ajuns si ele la marea sarbatoare.

Dupa crucea de la Nucet constructorul si familia sa mai are un proiect maret, pe care il realizeaza tot in aceasta comuna. Constructorul nu a vrut sa precizeze ce suma a investit pentru realizarea edificului unic in Europa.