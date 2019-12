Cum arată şi ce mai face Bebe "sexologul". "Pentru că am fluierat în biserică, am fost eliminat din funcţie"

Deși numele lui real este Vasile Mihăescu, românii îl știu drept "Bebe sexologul" pe profesorul universitar care în urmă cu mai mai mulți ani făcea turul televiziunilor și oferea rezolvări la problemele de cuplu, scrie ciao.ro.

Nu a stat nici el departe de scandaluri, după ce într-o vreme a fost fost dată afară de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași pe motiv că nu venea la cursuri. Acesta s-a îndreptat însă în instanță și a câștigat procesul.

În prezent, conforma informațiilor de pe pagina sa de Facebook, Bebe sexologul este membru in Consiliul director al Colegiului psihologilor din România, Vicepreședinte în comisia de Psihologie clinică și Psihoterapie, Președinte APEH.

Citeşte şi Un sexolog din Egipt îşi învaţă poporul cum să facă amor. "Preludiul este şi el prevăzut de religia musulmană"

Și pe lângă specializarea lui de bază, acesta face acum și hipno acupunctură, fiind foarte mulți cei intersați de această procedură. Profesorul duce o viață foarte liniștită departe de reflectoare, iar asta se vede și pe el: s-a mai rotunjit vizibil față de cum îl știa lumea de la televizor.

Hărțuit moral pentru că ar fi dezvăluit fapte de corupție

Revenind la scandalul pe care l-a avut cu UMF Iași, profesorul Mihăescu a fost de părere că a fost hărțuit moral de conducerea facultății din momentul în care acesta a dezvăluit prezumtive fapte de corupție comise de șefii instituției de învățământ superior.

„Pentru că am fluierat în Biserică, adică am adus la cunoștință publică prin conferințe de presă fapte de corupție, și pentru că Biserica acestor candidați la pușcărie Rector DNA Vasile Astărăstoae și Decan Doina Azoicăi (împotriva căreia s-a început urmărirea pentru infracțiuni de corupție, aflându-se sub control judiciar fiindu-i ridicate atribuțiile de conducere a Facultății de Medicină) trebuia să funcționeze așa cum au organizat-o mai sus menționații, au reușit: să fiu eliminat din funcția de Șef de Catedră, să mi se acorde un calificativ incompatibil cu nivelul de competență dovedit și recunoscut public, să mi se reducă salariul în mod abuziv, si, în final, să fiu concediat. În scopul decredibilizării mele (fără ca această măsură să privească spațiul public) angajatorul a adus la cunoștință publică măsurile dispuse, subsemnatul aflând din presă că sunt concediat„, a declarat celebrul profesor în urmă cu mai mulți ani.