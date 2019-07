Cum au murit cei doi români în furtuna din Grecia: copilul a fost luat pe sus de vijelie

Pentru doi români, o femeie de 54 de ani și un copil de 8 ani, vacanța din stațiunea Nea Plagia, a luat sfârșit într-un mod tragic. Luau cina la o tavernă în momentul în care acoperișul localului s-a prăbușit peste ei, potrivit digi24.ro.

Martorii povestesc că vântul a fost atât de puternic, încât l-a ridicat pe băiat în aer și l-a izbit de una dintre ferestrele tavernei în momentul în care acesta a încercat să fugă pentru a se salva. A fost, ulterior, pronunțat mort la spital.

Trupul femeii a fost descoperit sub dărâmături.

"Am fugit în toate direcțiile....Am scos de sub dărâmături pe cine am putut. Din păcate, nu am reușit să ajungem la femeie", povestesc cei care le-au fost alături românilor în ultimele clipe.

La cinci kilometri nord, în Sozopoli, doi cehi și-au pierdut viața după ce autorulota în care se aflau a fost dată peste cap de vântul puternic. Iar în Nea Potidea, la 17 kilometri sud, doi ruși, un bărbat de 39 de ani și fiul lui de doi ani, au murit striviți de un copac căzut.

Mai mulți turiști români au fost martori la această dramă.

Furtuna care a lovit peninsula Halkidiki și orașul Salonic a durat doar 20 de minute, dar a fost înfiorătoare. Martorii spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva în Grecia. Au fost ploi abundente, trăsnete și vânt extrem de puternic. Terasele și restaurantele erau pline de oameni de toate vârstele, de la bebeluși la pensionari.