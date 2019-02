Cum e Nicolae Guţă la pat. Amanta manelistului face dezvăluiri INTIME

Nina Panaite, moldoveanca lui Guţă, a decis să rupă tăcerea despre aventura cu manelistul, lăudându-i performanţele din dormitor.

ŞOC ÎN LUMEA MANELELOR. Incredibil cu cine l-a înşelat Cristina pe Nicolae Guţă FOTO

"Se pricepe bine… M-am simţit extraordinar! Nu mai sunt cu el la momentul dat. Am decis să ne despărţim, deoarece nu mi-a convenit că nu a divorţat de fosta lui iubită, dar vrea să fie cu mine. Eu nu aş accepta aşa ceva şi am decis să îl părăsesc. Eu sunt foarte geloasă în general şi nebună, dar nu am ajuns în punctul în care să-mi alerg iubitul. Ţine enorm de mult la mine", şi-a început confesiunea amanta lui Guţă.

"Ne-am cunoscut pe Facebook, am vorbit o perioadă, el a insistat să ne întâlnim, a insistat enorm. Am acceptat, am început să ne vedem şi m-am îndrăgostit lulea. M-am simţit super cu el în dormitor. Ştie cum să cucerească o femeie cu vorbe dulci, ştie ce să facă în pat", a mai spus Nina.