Tânăra se afla în plin proces de filmare al acţiunii, când caracatiţia s-a răzvrătit şi s-a lipit cu ventuzele de faţa ei. Clipul a devenit viral pe platforma Kuaishou, unde tânăra, cunoscută sub pseudonimul Little Seven, îşi face publice isprăvile.

Nu puţini au fost cei care au criticat-o pe bloggeriţă, spunând că a meritat tratamentul pe care i l-a aplicat caracatiţa.