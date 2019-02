Cum să opreşti o criză a copilului mic în 10 secunde

Nu exista o "reteta" magica pentru a calma spiritele, fiecare copil este diferit, dupa cum si fiecare criza este diferita, numai si pentru faptul ca porneste de la o alta cauza.

Insa, ceea ce i-ar ajuta foarte mult pe parinti in acele momente in care, de cele mai multe ori, si nervii lor sunt intinsi la maximum, este sa-si aduca de fiecare data aminte ca aceste tantrum-uri sunt, de fapt, un mod al copilului de a transmite: "NU stiu cum sa ma descurc in situatia in care sunt acum". Si, cu siguranta, nu i-ar fi de folos sa primeasca lectia ca in momente de "criza" trebuie sa fim "crizati". Ci ca, in momente de criza, e de preferat sa fim calmi.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa identifici ce anume a determinat criza emotionala si ce sa faci in aceste cazuri.

Situatia 1: Copilul "explodeaza" din cauza faptului ca nu a fost lasat sa faca ceva ce stie ca ii este interzis

Ce faci? Ignori.

Iti vezi in continuare de treburile tale, la bucatarie, in masina, oriunde esti. Regula este regula si trebuie sa stie ca o criza nu-ti va schimba parerea cu privire la acea regula. Atat timp cat este in siguranta, lasa-l sa tipe, sa se tavaleasca etc. Va obosi mai repede decat crezi.

Situatia 2: Copilul este furios din cauza faptului ca nu poate sa-si controleze emotiile

Ce faci? Vorbesti calm.

Pur si simplu sunt situatii in care copilul nu stie de ce plange si are nevoie de cineva care sa-l calmeze. Categoric, daca tipi la el ca n-are motive de plans, il vei stresa si mai tare. Intri intr-un cerc vicios al nervilor incordati, asa ca de ce n-ai proceda invers.

