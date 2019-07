Cum să previi îngălbenirea hainelor. 7 trucuri simple să păstrezi lucrurile albe ALBE

Orice om are in sifonier hainele sale preferate pe care si-ar dori sa le poarte cat mai des cu putinta. Din nefericire, insa, nimic nu dureaza pentru totdeauna si adesea obiectele tale vestimentare (in special cele albe) devin, rapid, de nepurtat. Insa poti face ca hainele tale albe sa dureze mai mult daca sunt ingrijite bine. De fapt, poti folosi ingredientele din casa pentru a ca obiectele tale favorite sa-si pastreze albul imaculat si nu sa devina cenusii ori sa se ingalbeneasca.