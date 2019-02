Cum să scapi de diferite tipuri de dependenţă

Iata ce lucruri n-ar mai trebui sa faci daca ai tendinta de a dezvolta dependenta fata de un anumit lucru.

Dependenta de mancare

Daca esti dependent de mancare, te confrunti cu ceea ce se cheama in termeni de specialitate „mancat emotional". Tot ce trebuie sa faci pentru a stopa aceasta dependenta este sa gasesti alte modalitati pentru a-ti gasi echilibrul. Cum ar fi diverse activitati recreative, medidatii, o baie relaxanta etc. Daca vei continua sa mananci de fiecare data cand te afli sub imperiul unor emotii puternice vei putea dezvolta probleme in ceea ce priveste greutatea. Poti citi totul despre obezitate aici.

Dependenta de tehnologie

In cazul in care dependenta ta este tehnologia, atunci ar trebui sa fii agitat daca nu ti-ai verificat mailul, peretele de pe retelele de socializare, daca ai uitat telefonul acasa etc. Daca esti genul care petrece pe Internet ore intregi pe site-uri despre sex, jocuri de noroc sau cumparaturi, atunci deja dependenta ta devine si mai complexa. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa-ti limitezi accesul la „ispite". Este recomandat ca cel putin 2 ore pe zi sa le petreci „deconectat" de la tehnologia de varf. Afla aici unde poate duce dependenta de telefonul mobil.

Dependenta de „paharul de vorba"

Cand sunt intrebati de ce beau, alcoolicii raspund de regula, „pentru ca vreau sa socializez". Daca vrei sa iesi la celebrul „pahar de vorba", asta nu inseamna neaparat ca paharul trebuie sa fie de alcool. E adevarat ca un pahar de bere sau de vin te pot dezinhiba rapid, insa acestea te pot transforma intr-o persoana care nu se poate integra in societate decat daca bea.

Mai mult, poti deveni o persoana care nu se simte confortabil daca este inconjurata de persoane „treze". Ca sa nu mai vorbim de problemele de sanatate care pot interveni dupa un consum indelungat si exagerat de alcool. Pentru a nu deveni dependent de acest obicei trebuie sa fii constient ca se poate socializa si fara sa consumi alcool. Si chiar daca cei din jurul tau beau, asta nu inseamna ca trebuie sa exagerezi.

