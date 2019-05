Cum să-ţi ajuţi copilul să-şi dezvolte personalitatea

Exprimarea de sine cu putin autocontrol

Intre 3 si 5 ani copiii se simt confortabil cu ideea exprimarii de sine in cuvinte. Ei incep sa se bazeze mai mult pe fortele proprii in a spune ce-si doresc si mai putin pe altii. In aceasta perioada copiii ar trebui sa invete si cum sa se calmeze atunci cand sunt incantati, speriati, nervosi, suparati etc. Tot in perioada 3-5 ani, copiii invata cum sa-si construiasca increderea de sine, pe masura ce acumuleaza experiente noi.

La varsta de 5 ani, copiii incep sa-si dea seama despre propriile nevoi si sentimente, incep sa-si arate afectiunea, "jongleaza" cu a fi nazdravan si a fi foarte cooperant.

Iata mai jos cum sa-ti ajuti copilul sa-si dezvolte personalitatea.

Desi personalitatea copilului se dezvolta natural, parintii pot face o multime de lucruri pentru a contribui la transformarea copilului.

1. Copilul este unic

Reaminteste-i copilului tau, dar si tie, ca este unic. Fiecare copil are propriile caracteristici si este diferit de ceilalti copii, inclusiv fratii si/sau surorile sale. Personalitatea copilului se dezvolta scotandu-i in evidenta calitatile si mai putin defectele.

2. Incurajeaza jocul

Joaca are o mare influenta asupra dezvoltarii copilului, atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere mental si emotional. Joaca ii invata munca in echipa, rezolvarea conflictelor, le dezvolta imaginatia si pot experimenta mai multe roluri. De asemenea, joaca ii invata pe copii sa ia decizii, sa isi sustina parerile, sa creeze, sa exploreze, sa conduca.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.