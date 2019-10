Cum se goleşte un aparat în câteva secunde! Un grup de hoţi profesionişti a băgat spaima în sălile de joc din România VIDEO

Incepand cu anul 2017 acest mod de operare a fost aplicat in America de Sud , iar in 2018 si 2019 cazinourile din Europa s-au confruntat cu aceeasi problema. In 2018 cele mai mari 4 cazinouri de la Venetia pana la San Remo au fost pagubite cu sume importante de bani. In cursul saptamanii trecute , cel putin 2 locatii de lux din Bucuresti au avut aceeasi problema, scrie bonusuricasino.ro.

Unul dintre autorii furturilor se afla deja pe lista cu persoane cautate de catre Politia din Ungaria din data de 17 Septembrie 2019 pentru aceeasi fapta.

Care este modul de operare?

Grupul de persoane se prezinta in salile de joc ca un grup de jucatori normali, fara a avea aparent nicio legatura intre ei. Acestia petrec cateva ore in interior si alimenteaza un aparat de joc cu sume consistente pana cand cutia care depoziteaza banii este aproape plina. „jucatorul" apasa apoi butonul de cashout si merge la casierie sa ridice suma de bani pe care acesta o are in balanta. Ulterior, in doar cateva secunde si cu ajutorul unei chei speciale, o persoana inlatura bill-acceptorul impreuna cu cutia in care se depoziteaza banii si o introduce in geanta altui membru al grupului. In scurt timp acestia se fac nevazuti.

Mai jos se poate observa cum in doar 10 secunde ( 0:28 – 0:38 ) hotii reusesc sa sustraga un bill-acceptor cu aproximativ 70.000 RON