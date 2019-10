Cumpene şi dezamăgiri pentru aceste 3 zodii în noiembrie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Luna noiembrie vine cu schimbări de situații nu neapărat plăcute, pentru 3 dintre semnele zodiacului. Fiind ultimele 3 luni ale anului, probabil că te aștepți să ai parte de clipe de liniște, și să închei anul împlinită din toate punctele de vedere. Astrologia însă, prevede altceva. Depinde de tine cât vor dura aceste situații problematice și de cum vei face față dezamăgirilor. În continuare vor fi prezentate cele 3 zodii ghinioniste. Te afli printre ele? #1. GEMENI: O să trăiești niște emoții puternice. Trebuie să recunoaștem că perioada dinaintea solstițiului de iarnă este începutul uneia dintre cele mai intense și emoționale perioade din întregul an. Cu toate acestea, în ciuda a cât de dificil este, această perioadă te supune și unor transformări. Acesta este momentul în care trebuie să privești adânc în umbrele tale cele mai întunecate și să înfrunți durerea pe care o porți. Faptul că te-ai închis în tine și te-ai izolat de cei dragi, nu a făcut decât să îți accentueze starea de nostalgie și confuzie creată. Frumusețea acestui fapt este că durerea ta este și puterea ta, așa că, înțelegând trauma și tristețea ta la un nivel mai profund, te ajuți în cele din urmă să te vindeci. #2. LEU: Vei munci din greu pentru a ieși din perioada grea a iernii. Să respirăm adânc împreună. Ai avut un timp de distracție și satisfacții când soarele era în a 5-a ta casă de creativitate și auto-exprimare. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay