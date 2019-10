Articol publicat in: Extern

Curtea Constituţională abrogă impozitarea despăgubirilor pentru bunurile confiscate de comunişti

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Curtea Constituţională a Cehiei a abrogat marţi legea care prevedea impozitarea despăgubirilor financiare acordate Bisericilor pentru bunurile confiscate de regimul comunist. Curtea a dat câştig de cauză contestaţiei depuse de un grup de senatori împotriva legii promulgate de preşedintele Milos Zeman în luna mai. 'Curtea Constituţională tocmai a abrogat impozitul pe restituirile acordate Bisericilor', a comunicat judecătorul Jaromir Jirsa.



În baza legii votate în 2012, 17 confesiuni religioase din Cehia, printre care şi Biserica catolică, cea mai importantă, au dreptul să recupereze bunuri în valoare de 75 miliarde de coroane (2,9 miliarde de euro) confiscate de fostul regim comunist.



Bisericile urmează să primească de asemenea despăgubiri de 59 miliarde de coroane (2,3 miliarde de euro) pe 30 de ani pentru bunurile ce nu pot fi restituite în natură, potrivit stiripesurse.ro.



Legea abrogată marţi instituia un impozit de 19% pe aceste despăgubiri cu începere din 2020.



'Legea contravine Constituţiei întrucât singurul său obiectiv era (...) o reducere a compensaţiei financiare', a declarat judecătorul Jirsa, precizând că 'statul a încheiat acorduri şi s-a retras ulterior din ele'. Legea fusese votată cu sprijinul mişcării populiste ANTO a premierului Andrej Babis , al social-democraţilor din CSSD, al comuniştilor şi al partidului de extremă dreapta SPD.



ANO şi CSSD formează un guvern minoritar cu sprijinul tacit al comuniştilor, iar adoptarea proiectului de lege a fost una din condiţiile puse de aceştia, potrivit stiripesurse.ro.



Arhiepiscopul Pragăi, Dominik Duka, care a petrecut 15 luni într-o închisoare comunistă în anii 1980, a salutat decizia Curţii. 'Este o veste bună pentru toţi cei cărora le pasă de libertate şi democraţie', a afirmat cardinalul.



Comunitatea catolică din Cehia, o ţară cu 10,7 milioane de locuitori, numără în jur de un milion de persoane, iar Biserica sa urmează să beneficieze de aproximativ 80% din aceste despăgubiri.



Sub regimul comunist din Cehoslovacia, din 1948-1989, bisericile de toate riturile şi-au văzut bunurile confiscate şi preoţi încarceraţi, torturaţi şi ucişi.





