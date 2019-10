Articol publicat in: Extern

Cutremur 6,4 grade în arhipelagul Vanuatu

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni dimineaţă în largul coastelor arhipelagului Vanuatu, anunţă Institutul de Geofizică din Statele Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 226 de kilometri, la 54 de kilometri în larg. Cu aproximativ 12 ore mai devreme, un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la circa 91 de kilometri de coastele arhipelagului Vanuatu. Până în prezent, nu a fost emis niciun avertisment de tsunami.

