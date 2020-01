Cutremur cu magnitudine 5.3

În ziua de 16 Ianuarie 2020 la ora 18:31:15 (ora locală a României) s-a produs în OFF THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur cu magnitudinea mb 5.3, la adâncimea de 50km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 127km SE de Petropavlovsk-Kamchatsky