Cutremur cu magnitudine 5.4 la mică adâncime

În ziua de 22 Ianuarie 2020 la ora 13:04:13 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur cu magnitudinea mb 5.4, la adâncimea de 60 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 261km NE de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade a fost înregistrat şi săptămâna trecută pe coasta peninsulei Kamceatka, aflată în Orientul Îndepărtat Rus, a informat vineri Ministerul rus pentru Urgențe, relatează site-ul agenției Tass.

Epicentrul s-a aflat la 94 de kilometri de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 20 de kilometri. Seismul a fost înregistrat la ora locală 04.31 (ora României, 06.31). Autoritățile nu au anunțat producerea victimelor sau a pagubelor.

În luna decembrie, un cutremur cu magnitudinea 7,4 s-a produs joi la circa 82 de kilometri sud-vest de localitatea Nikolskoye, în zona peninsulei Kamceatka din Orientul Îndepărtat Rus, conform Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

Seismul a fost confirmat joi de Serviciul de geofizică din cadrul Academiei Ruse de Ştiinţe, informează sputniknews.com. Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs la ora locală 05:01 (17:31 GMT), scrie agerpres.ro.

Centrul de alertă de tsunami din Pacific a anunţat că este posibilă producerea unor tsunami în zonele de coastă localizate pe o rază de 300 de kilometri faţă de epicentru.

Epicentrul seismului, a cărui magnitudine a fost evaluată iniţial la 7,8, a fost stabilit la o adâncime de circa 9 kilometri, conform DPA şi Reuters. Datele iniţiale indicau o adâncime de 33 de kilometri.

În urma cutremurului, nu au fost anunţate informaţii privind existenţa unor victime sau pagube materiale imediate.