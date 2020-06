Cutremur cu magnitudine 5.7. S-a simţit puternic în trei ţări

Un nou cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in ziua de marti, 9 iunie, in provincia Fars din Sud-Vestul Iranului. Cu aproximativ o ora si 10 minute inainte, un alt cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,4 grade, s-a produs in aceeasi zona.











Sursa foto: EMSC



Seismul a avut loc la ora 17h18min UTC (ora locala 21h48min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat in Sud-Vestul Iranului, in provincia Fars, la 67 km Vest de localitatea Gerāsh.



Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km, potrivit Centrului Seismologic al Universitatii din Teheran. Seismul a avut magnitudinea magnitudinea de 5,7 grade pe scara bazata pe moment seismic (magnitudinea locala ML 5,7 potrivit Centrului Seismologic iranian).

Ca si seismul anterior, si acest cutremur a fost resimtit mai intens in provincia Fars din Sud-Vestul Iranului.

Cele doua seisme moderate au fost urmate de mai multe replici relativ slabe, cu magnitudini in jur de 4,0.