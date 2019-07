CUTREMUR cu magnitudine 5.8 la o adâncime de doar 10 kilometri

Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat in Vestul Oceanului Indian, pe un segment central-sudic al Dorsalei Carlsberg. Seismul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,8 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Mecanismul de focar a fost de tip decrosare, potrivit EMSC:







In urma cu aproximativ 2 luni, pe 29 aprilie, un alt cutremur cu mecanism de decrosare s-a produs in extremitatea nordica a Dorsalei Carlsberg, in zona de tranzitie spre fractura Owen; seismul a avut magnitudinea de 6,2 grade pe scara bazata pe moment seismic. De asemenea, un cutremur moderat cu magnitudinea moment de 5,8 grade s-a produs in ziua de 25 iunie in Oceanul Indian, pe Dorsala Indiana de Sud-Est.