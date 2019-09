Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Chile. Seismul s-a produs la graniţa cu Argentina

Cutremurul s-a produs la ora locală 13.38 (ora 19.38, ora României). Epicentrul a fost localizat la 88 km est de oraşul chilian Purranque şi 44 km vest de cel argentinian Villa La Angostura, potrivit USGS.

Mai mulţi internauţi au postat imagini cu lustrele din încăperile lor balansându-se, dar autorităţile nu au raportat încă daune materiale sau victime.

A strong 6.0 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo near Chile right now