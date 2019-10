Articol publicat in: Societate

Cutremur în zona Vrancea, al zecelea din această lună

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net INFP.ro anunţă că dumunică s-a produs un cutremur cu magnitudine minca, 2.3, în zona seismică Vrancea. Cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an, cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter, s-a produs în 3 septembrie, în zona seismică Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la adâncimea de 129 de kilometri. Seismul s-a produs la ora 5.50, la adâncimea de 129 de kilometri și a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs joi dimineaţa, la ora locală 4:33, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la adâncimea de 113 de kilometri, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



În octombrie, în România au avut loc nouă seisme, cu magnitudini cuprinse între 2,3 şi 3,6 pe scara Richter.



În acest an, cel mai semnificativ cutremur din România a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter şi s-a produs în judeţul Buzău. loading...

