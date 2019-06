Cutremur. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in regiunea Insulelor Kermadec din Oceanul Pacific. Cutremurul s-a produs la adancimea de 11 km si a avut magnitudinea de 6,5 grade pe scara bazata pe moment seismic.



In aceesi zona s-a produs un cutremur major cu magnitudinea moment de 7,2 grade in ziua de 15 iunie.