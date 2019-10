Articol publicat in: Extern

CUTREMUR puternic, s-a simţit în Capitală

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Insulele Fiji au fost lovite din nou, de un cutremur puternic cu magnitudinea de 5.7, însă nu a fost emisă nicio alertă de tsunami și nici nu a provocat pagube materiale. CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminică în lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă cu o importantă activitate seismică şi vulcanică. Anul trecut, în luna august, un cutremur cu magnitudinea 8.2 pe scara Richter a lovit insulele Fiji și Tonga, aflate în Pacific. Din fericire, seismul s-a produ la o adâncime de 560 de kilometri și nu a produs mari pagube. Un alt seism a avut loc tot anul trecut, în luna septembrie. Seismul cu magnitudinea 7,8 pe scara Richter s-a produs la 101 km față de Suva, cel mai mare oraș din Republica Fiji și capitala acestui stat.



